Homem é morto a tiros por ex da namorada na Zona Norte do Rio

Um jovem de 28 anos foi morto a tiros pelo ex da namorada, na noite do último domingo (10), quando deixava uma casa de show no bairro de Madureira, na Zona Norte do Rio. Ele foi executado com três tiros.

Renan Costa dos Santos foi baleado quando estava com a atual namorada no espaço de eventos Madureira Show. O ex da companheira teria chegado já atirando contra o rapaz, que foi atingido por três tiros. Ele chegou a ser socorrido por policiais militares para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu ao ferimentos e morreu.

Segundo familiares do rapaz, o relacionamento com a namorada era bastante conturbado, com idas e vindas, e eles teriam até terminado em abril deste ano, quando a jovem teria começado a se relacionar com o acusado de atirar em Renan. A relação teria durado pouco e o casal reatou. Eles estavam juntos há, aproximadamente, dois anos.

A família da vítima também diz que o suspeito do assassinato não aceitava bem o rompimento com a namorada de Renan, e que chegou a ameaçar jogar o carro na vítima caso ele não se afastasse da mulher.

O jovem será enterrado na tarde desta terça (12), no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).