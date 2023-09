Entregador baleado na cabeça está internado em estado grave

O entregador Thiago Pires, atingido na cabeça por um tiro durante uma tentativa de assalto, na última quinta (7), em Todos os Santos, na Zona Norte do Rio, segue internado em estado grave, no Hospital Municipal Miguel Couto.

O momento foi registrado por câmeras de segurança de um prédio próximo. Nas imagens, dois homens de preto se aproximam e agridem o entregador. Após golpes de soco, Thiago fica ajoelhado de costas para os agressores. Às 19h03, um dos suspeitos atira na cabeça do entregador.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados às 19h10 e a vítima foi levada em estado grave para o Hospital Municipal Miguel Couto. Nesta sexta-feira (08), a direção do hospital informou sobre o quadro de saúde do entregador. ‘’A direção do hospital informou que o quadro do paciente foi estabilizado, mas ainda é considerado grave.’’



Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela 23° DP (Méier) e diligências estão sendo tomadas para identificar os autores do crime.