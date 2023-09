Motociclista bêbada é presa após ofender policiais em Niterói

Uma mulher de 28 anos foi presa após ser encontrada por policiais militares pilotando uma motocicleta sem habilitação e visivelmente embriagada, na manhã da última sexta-feira (01/09), no Centro de Niterói. Ela também teria ofendido e ameaçado os agentes responsáveis pelo caso no local.

Uma equipe da operação Segurança Presente de Niterói informou ter sido acionada a denúncia de uma motociclista embriagada na esquina da rua Maestro Felício Toledo com a a Amaral Peixoto. Ao chegarem no local, eles encontraram a acusada suja de sangue e caída no chão, ao lado de sua motocicleta.

Os policiais ofereceram socorro médico, mas a mulher, de acordo com as informações da corporação, recusou a ajuda e tentou fugir do local na moto. A essa altura, os oficiais já haviam constatado que ela não possui habilitação para pilotar o veículo e a impediram de deixar o local.

Insatisfeita com a abordagem, a acusada teria então começado a ofender os policiais e a ameaçar passar seu sangue neles, afirmando ser portadora do vírus da Aids, o HIV. Ela foi imobilizada e levada para 76ª DP (Centro de Niterói), que registrou o caso. Não foi confirmado se ela permanece presa. A mulher já possuía anotações criminais por furto, posse ilegal de arma e desacato.