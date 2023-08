Disque Denúncia lança cartaz para chegar a matadores de ex-candidato a vereador em SG

O Disque Denúncia, divulgou, nesta quarta-feira (30), um cartaz com título – Quem Matou? – para ajudar no inquérito instaurado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSGI), a fim de obter informações que possam levar à identificação e prisão dos envolvidos na execução do ex-candidato a vereador e comerciante, Valdecir Ramario da Silva, de 50 anos, morto a tiros, na noite desta terça-feira (29), no bairro do Monjolos, em São Gonçalo.



Segundo relatos, criminosos teriam disparados cerca de 40 tiros contra Valdecir, que estaria no portão de casa. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionadas para uma ocorrência de um homicídio, na Rua Tibiriçá, e encontraram a vítima dentro de um veículo e com várias marcas de tiros pelo corpo.



A área foi isolada para perícia e o caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG). Agentes da especializada buscam imagens de câmeras de segurança e testemunhas, que possam ajudar a identificar os autores e a motivação do crime.

Quem tiver informações sobre a identificação dos envolvidos na morte de ex-candidato a vereador e comerciante, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177



WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ