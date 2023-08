Casal é preso ao levar droga para Saquarema

Do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, para a Rodoviária de Niterói, na Região Metropolitana do Rio. De Niterói, para Saquarema, Região dos Lagos do Rio. Esse seria o trajeto completo que o casal precisaria fazer para entregar dois tabletes de maconha prensada a uma terceira pessoa, em Saquarema. Contudo, após interceptação policial, o casal que saiu de Niterói, utilizando um carro de aplicativo, foi preso, em Rio Bonito. O homem que iria receber a droga também acabou preso, nesta quarta-feira (30).

Policiais civis e militares participaram da ação. O taxi de aplicativo foi parado na RJ 124, em Boa Esperança, Rio Bonito, onde foram encontrados dois tabletes de maconha prensado. O casal foi preso em flagrante e, segundo a polícia, informou que entregariam o material em Saquarema.



Um homem que aguardava a dupla foi localizado e preso. O trio responderá por tráfico de drogas. Após apurarem os fatos, os policiais descobriram que o material entorpecente havia saído do Complexo do Alemão. Para despistar a polícia, eles pegaram o carro por aplicativo em Niterói.