PM prende foragido através de informações do Disque Denúncia

Os agentes do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 10º BPM (Barra de Piraí), em ação conjunta com agentes das Policias Militares de São Paulo e Minas Gerais, com base em informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na tarde de terça-feira (29), na Rua Félix Machado, no bairro Madruga, em Vassouras, localizado no Centro-Sul do estado do Rio de Janeiro, o criminoso, foragido da justiça, Thery Farias Alves dos Santos, mais conhecido pelo apelido de “Rony”, de 27 anos.

Procurado pela justiça de São José dos Campos, pelo crime de tentativa de homicídio, Thery tentou enganar os policiais mentindo sobre seu nome e fornecendo um CPF inválido, mas acabou sendo preso após um outro funcionário o chamar pelo apelido. O criminoso estava trabalhando como mecânico, no bairro Carvalheira, quando foi localizado em uma ação das PMs do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.

Contra ele havia um mandado de prisão, expedido pelo Júri de Execuções Penais de São José dos Campos/TJSP, pelo crime de tentativa de homicídio (Lei 2848, Artigo 121 § 2º, V e I do CP), com pedido de prisão preventiva.



O preso foi levado à sede da 95ª DP (Vassouras), onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. Ele foi mantido na carceragem e depois transferido a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará à disposição da justiça de São Paulo.

Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da justiça, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.