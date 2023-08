Polícia Civil prende homem acusado de abusar da própria filha

Agentes da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) prenderam, nesta terça-feira (29/08), um homem pelo crime de estupro de vulnerável. A prisão ocorreu com o apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará.



De acordo com as investigações da DCAV, iniciadas em abril, o homem abusava sexualmente da própria filha na casa da família, em uma comunidade na Zona Oeste da cidade do Rio. Os crimes aconteciam desde que a vítima tinha 9 anos de idade.

A especializada apurou ainda que o autor aproveitava as oportunidades em que ficava sozinho com a criança para cometer os abusos, que foram confirmados por meio de laudo pericial do Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto. A vítima, atualmente com 12 anos, confidenciou os abusos para a mãe. O acusado, então, abandonou a família e se manteve foragido. Ele foi preso nesta terça-feira, na cidade de Tamboril, a 300 km de Fortaleza.