Ex-candidato a vereador é morto em São Gonçalo

Um homem identificado como Valdecir Ramalho da Silva, de 50 anos, foi morto a tiros na noite desta terça-feira (30), no bairro Marambaia, em São Gonçalo.

Segundo informações, o crime aconteceu por voltas das 21h30, na Rua Tibiriça, na frente de um conhecido bar da região. O homem que trabalhava como comerciante, e era conhecido como Valdecir do Táxi, já teria sido candidato a vereador município de Itaboraí, mas acabou não vencendo ao pleito em 2020.

Ele foi morto a tiros | Foto: Divulgação

A PM foi acionada logo após o crime e já encontrou a vítima sem vida. Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), estão investigando as circunstâncias do crime. . A vítima completaria 51 anos no próximo dia 12.

Qualquer informação que contribua com a investigação pode ser repassada para o 2253-1177. O anonimato é garantido.



Ainda não há informações sobre o horário e local do sepultamento.