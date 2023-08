Acusado integrar 'máfia' do 'gatonet' é preso na ponte Rio-Niterói

Nesta terça-feira, (29), a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal prenderam um homem acusado de envolvimento em esquema de 'gatonet' estabelecido no bairro de Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A prisão foi efetuada na Ponte Rio-Niterói.



O preso era o último foragido da Operação Jammer, deflagrada no dia 4 de agosto, em conjunto com o MPRJ. A ação visou o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão contra empresas suspeitas de fornecer sinal de internet clandestino, além de mandados de prisão contra integrantes da milícia que chefiava o esquema de 'gatonet'.

O homem, segundo a polícia, era o responsável técnico pela central da 'gatonet', e posteriormente se tornou o principal operador do esquema, atuando a partir de uma empresa clandestina de internet que cobrava 70 reais pela instalação e mensalidade do serviço.

Ele foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, localizada na Praça Mauá. Após as formalidades de praxe, o homem será encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.