Polícia Civil prende homem que eviscerou e degolou vítima em Rio das Ostras

Policiais civis da 128ª DP (Rio das Ostras) prenderam, nesta terça-feira (29/08), um homem acusado de homicídio. Ele foi localizado na RJ-106, na altura de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.



O crime foi praticado em abril deste ano, no município de Rios das Ostras, e foi motivado por uma dívida decorrente da negociação de um veículo utilizado em transporte alternativo. Segundo as investigações, o autor foi à casa da vítima para fazer a cobrança e matou o homem com golpes de faca. Os agentes apuraram ainda que o homicídio foi consumado com requintes de crueldade, uma vez que o criminoso eviscerou a vítima e a degolou.

Leia também:



➢Casal de SG produz mantas com caixa de leite para aquecer moradores em situação de rua

➢'Agosto branco' alerta para câncer de pulmão; saiba mais

A partir das investigações, o assassino foi identificado. A equipe da 128ª DP descobriu que ele seguia trabalhando como motorista de transporte alternativo, o que permitiu sua localização e captura.