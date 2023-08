Casal de SG produz mantas com caixa de leite para aquecer moradores em situação de rua

Um casal de São Gonçalo teve a iniciativa de unir esforços para colaborar com pessoas em situação de rua, pensando também na preservação do meio ambiente. Hércules Reis e Regina Abrahão juntaram dezenas de caixas de leite e as transformaram em mantas para servir de proteção às pessoas que vivem sob marquises, praças e ruas de São Gonçalo e do Rio de Janeiro. Eles prepararam ainda um lanche, um kit de higiene pessoal e um livro para formar o combo solidariedade.

Com as baixas temperaturas, Regina teve a ideia após ficar sensibilizada. "Elas, certamente, sentem que são invisíveis, porque estão ali, sem a atenção e o cuidado de ninguém. Todos passam e já nem olham mais. É incrível que uma cena como a que estamos falando se tornou banal, corriqueira, sem importância", comenta, emocionada, Regina.

Hércules Reis enaltece a decisão da namorada. "Regina é uma pessoa que está sempre procurando fazer o bem. Ela é solidária e vive exercendo a empatia e foi em uma conversa que surgiu a ideia de fazer as matas a partir das embalagens de caixa de leite", explica.

Pessoa em situação de rua dorme na manta produzida com caixas de leite | Foto: Divulgação

Regina lembra que assistiu a uma reportagem no programa Globo Comunidade, em que uma senhora fazia um serviço solidário semelhante. "Quando eu assisti aquele exemplo lembrei que descartava diariamente caixas de leite consumidas. Na hora disse para mim mesma: que ideia bacana! Se eu fizer a mesma coisa, estarei colaborando com o meio ambiente e com as pessoas em situação de rua. Conversei com o Hércules e passamos a transformar lixo em mantas térmicas".

Quanto ao lanche, o kit higiene pessoal e ao livro doados, o casal frisa que é uma forma de contribuir para um momento em que a fome possa ser amenizada e oferecer uma possibilidade para que a pessoa tenha a chance de sentir que pode cuidar, ainda que por pouco tempo, da saúde e da aparência. "O livro é um ótimo companheiro, além de atuar como uma forma de fazer renascer a esperança de um dia melhor", conclui Regina.

Para fazer a manta, de acordo com Hércules, é preciso ter 18 caixas de leite, viés e linha. "O modo de fazer é o seguinte: amassa a caixa de leite, corta as partes superior e inferior, depois corte ao meio seguindo a emenda da caixa, abrindo e costurando uma na outra, no sentido vertical da caixa", ensina Hércules.