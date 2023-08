Padrasto é preso após estuprar e matar enteada de dois anos de idade

Policiais civis da 96ª DP (Miguel Pereira) prenderam, no último sábado (26), um homem pelo crime de estupro de vulnerável seguido de morte. Ele foi capturado após trabalho de inteligência e monitoramento.

Segundo os agentes, as diligências foram iniciadas após uma comunicação do Hospital Municipal Luis Gonzaga, em Miguel Pereira, no Centro-Sul Fluminense, a respeito de uma criança com suspeita de ter sofrido violência enquanto estava sob os cuidados do padrasto.

➣ Leia mais: Polícia procura homem que matou a ex-mulher em Cachoeiras de Macacu



➣ Quatro adultos e 5 crianças são encontrados mortos em casas na Bahia

Após perícia médica, ficou constatado que a vítima de dois anos e sete meses foi estuprada e não resistiu aos ferimentos. O preso será encaminhado para o sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.