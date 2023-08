Polícia procura homem que matou a ex-mulher em Cachoeiras de Macacu

O Disque Denúncia, divulga neste sábado (26), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela 159ª DP (Cachoeira de Macacu), a fim de obter informações que levem à prisão do criminoso Ronei Araújo Ouverney, vulgo “Russão”, de 41 anos. Ele é suspeito de envolvimento na morte da sua ex-mulher Luana de Souza Ouverney, de 39 anos. O casal tinha quatro filhos.

Imagens de câmeras de segurança capturam toda a ação delituosa, mostrando o momento em que a vítima, foi surpreendida e morta a tiros na calçada na noite desta quinta-feira (24), na Rua Adalgisa Veloso, no bairro Ganguri, em Cachoeiras de Macacú, na Região Metropolitana do Rio.

Segundo a 159ª DP, Ronei desembarca da moto, que pegou emprestada com um familiar, vai com a arma na mão em direção à mulher e atira, sem tempo para qualquer reação da ex-mulher, que morre no local. Um dos filhos tentou avisar a mãe, que Ronei estaria indo de encontro dela com uma arma, mas “Luana”, não acredita, que tal coisa poderia acontecer. Ainda de acordo com a polícia, o ex teria agido motivado por ciúmes, pois Luana estaria bebendo em um bar na companhia de outros homens.

Contra Ronei Ouverney, foi expedido um Mandado de Prisão, pela Comarca de Cachoeira de Macacu/Cartório da 2ª Vara, Nº do Mandado de Prisão: 0000708-09.2023.8.19.0012.01.0001-11, pelo crime de Feminicídio (Artigo 121, § 2º, VI, e § 2º - A), com pedido de Prisão Temporária. Ronei, já é considerado um foragido da Justiça.

Ele já havia sido preso, em 2022, por Lesão Corporal e Descumprimento de Medida Protetiva, e fica preso por quatro meses, saindo da prisão em liberdade.

Quem tiver informações sobre a localização de Ronei Ouverney denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:

• Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

• WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

• Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.