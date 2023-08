Disque Denúncia pede informações sobre acusado de matar porteiro no Centro do Rio

O Disque Denúncia, divulga neste sábado (26), um cartaz com título – Quem é Ele? – para ajudar no inquérito instaurado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a fim de obter informações que possam levar à identificação e prisão do envolvido na morte do porteiro José Jaílton de Araújo, de 47 anos.

Ele foi morto por um ladrão que fingia ser entregador durante um assalto a um prédio no Centro do Rio de Janeiro. O crime ocorreu no dia 7 de agosto, na Rua Carlos de Carvalho, e todo o fato foi gravado por câmeras de segurança do prédio.

Leia mais:

➣ Homem é preso após quebrar prato no rosto da mulher

➣ PF encontra mensagem de Bolsonaro com ordem para disparo de 'fake news'

As imagens mostram que o autor chegou ao local conduzindo uma motocicleta vermelha, vestindo um casaco com capuz e boné, carregando uma mochila utilizada para transporte de alimentos, fingindo ser entregador. Em seguida, portando uma pistola, o homem aborda o porteiro e exige que o acompanhasse, dando tapas em seu rosto. Depois de ser agredido novamente, José Jaílton reage e tenta pegar a arma do bandido. A luta corporal entre os dois segue por alguns segundos até que o criminoso consegue se desvencilhar e atira contra o porteiro, que morre na hora, e depois o assassino foge do local do crime.

Quem tiver informações sobre a identificação do acusado de matar o porteiro, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.