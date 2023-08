'Pimpolho Gold' é preso no Complexo do Chapadão, no Rio

'Pimpolho Gold' foi preso no Complexo do Chapadão - Foto: Divulgação/Diosque Denúncia

'Pimpolho Gold' foi preso no Complexo do Chapadão - Foto: Divulgação/Diosque Denúncia

Policiais militares do 41º BPM (Irajá), com informações repassadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na manhã desta quarta-feira (23), na Estrada do Camboatá, em Guadalupe, Zona Norte do Rio, o acusado e foragido da Justiça, Jorge Luiz da Silva Moraes, vulgo Pimpolho Gold, de 28 anos.



De posse de informações sobre a localização do criminoso, policiais do batalhão de Irajá, desencadearam uma operação na Comunidade do Gogó da Ema de Guadalupe, no Complexo do Chapadão, onde conseguiram localizar e prender o criminoso, que tentou fugir, mas foi contido, e imobilizado com emprego de algemas, conforme Súmula Vinculante do STF (Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga)



Contra ele, havia um Mandado de Prisão de Recaptura, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), Nº do Mandado de Prisão: 0238861-39.2018.8.19.0001.01.0001-20, referente a um processo ativo pelo crime de Homicídio Qualificado, na Comarca de Cabo Frio, onde fora condenado a uma pena de 14 anos de reclusão. Ele também possui passagens pelo sistema prisional, sendo conhecido por sua atuação no tráfico de drogas nos municípios de Cabo Frio e Casemiro de Abreu.

O preso foi levado à 40º DP (Honório Gurgel), onde foi confirmado o mandado de prisão e tomadas as mediadas cabíveis. Pimpolho foi encaminhado a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça.



Quem tiver informações sobre foragidos da Justiça, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177



WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ