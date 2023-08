Acusado de violentar sexualmente a mulher e torturar enteado é preso em Maricá

Um homem de 37 anos acusado de abusar sexualmente da ex-companheira e torturar o enteado, de 9 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (21), em Maricá. O suspeito foi encontrado e capturado por agentes da Polícia Militar enquanto estava em um restaurante da rede de fast-food McDonalds em Maricá, localizado na rodovia RJ-104, a Rodovia Amaral Peixoto.

De acordo com as denúncias, o acusado estuprou a mulher em diversas ocasiões. O filho dela, de apenas 9 anos, tentava defender a mãe, segundo os relatos, e, por conta disso, era torturado pelo homem. Ele costumava ferir a criança com queimaduras, apagando cigarros no corpo da criança.

Com base em informações levantadas pela equipe policial, agentes da operação Segurança Presente localizaram o paradeiro do acusado e o abordaram na lanchonete. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão por estupro, violência doméstica e crime de ameaça. Ele foi levado para a 82°DP (Maricá) e, de lá, encaminhado para a 76° DP (Niterói).