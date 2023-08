Disque Denúncia lança cartaz em prol de prisão de envolvidos na morte de comerciante no Rio

O Disque Denúncia, divulga nesta quinta-feira (17), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a fim de obter informações que levem à identificação e prisão dos envolvidos na morte do comerciante Raimundo Ubiratan de Souza Lima, de 62 anos, mais conhecido como Bira, morto a tiros na entrada do bar em que era dono, na manhã da última segunda-feira (14), na Estrada do Tindiba, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio.



Segundo informações, o crime foi praticado por um grupo armado em plena luz do dia quando Bira estava abrindo o comércio. Agentes do 18° BPM (Jacarepaguá) foram acionados para uma ocorrência de homicídio, onde um homem teria sido baleado por criminosos enquanto estava próximo de seu carro.

Raimundo Ubiratan não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os criminosos, que ainda não foram identificados, conseguiram fugir. No dia do crime a área foi isolada e o caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que realizou pericia. Agentes da especializada estão em diligências para esclarecer a motivação e os autores do crime.

Quem tiver informações sobre os envolvidos na morte do comerciante, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ