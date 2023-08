PM é acionada após homem baleado e já em óbito ser levado à UPA de Manilha

O homem deu entrada no hospital às 15h e teriam sido os próprios familiares de Marcos, não identificados, que realizaram os primeiros socorros da vítima fatal - Foto: Reprodução

O homem deu entrada no hospital às 15h e teriam sido os próprios familiares de Marcos, não identificados, que realizaram os primeiros socorros da vítima fatal - Foto: Reprodução

A polícia militar foi acionada na terça-feira (15) após informações de que um homem, identificado como Marcos Vinicius Ferreira de Lima, de 30 anos, teria sido levado à UPA do bairro Manilha, em Itaboraí, baleado e já em óbito, vítima de ferimentos por projétil de arma de fogo.

O homem deu entrada no hospital às 15h e teriam sido os próprios familiares de Marcos, não identificados, que realizaram os primeiros socorros da vítima fatal.

De acordo com informações obtidas pelos agentes, o homicídio aconteceu no bairro Apolo, em Itaboraí, sem maiores detalhes da localização e das causas do ocorrido.

Leia mais



➢ PM encontra corpo de um homem em córrego de São Gonçalo

➢ PF cumpre mandado de busca e apreensão contra falso policial federal em Niterói