PM encontra corpo de um homem em córrego de São Gonçalo

Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), localizada no Centro de Niterói - Foto: Divulgação

Na última terça-feira (15), por volta de 11h manhã, policiais do 7° BPM foram acionados para uma ocorrência no bairro Sacramento, em São Gonçalo, onde uma vítima de homicídio estaria parcialmente no interior de um córrego.

Ao chegarem ao local, às 13h, na Rua General Manoel Ferreira, tendo como referência entrada do campo do Sacramento, sem número, os agentes constataram que realmente se tratava de uma vítima parcialmente no interior de um córrego. O homem, da cor branca e de aproximadamente 35 anos, não teve a identidade revelada.

A PM ressalta que não houve operação da PMERJ no local, que possui tráfico de drogas e é dominado pela facção criminosa Comando Vermelho. Os agentes também indicam que não há câmeras de gravação no local e que não obtiveram êxito na identificação de possíveis testemunhas do fato em análise.