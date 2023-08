Polícia Civil fecha escritório de compra e venda irregular de vale-refeição e Riocard

Policiais civis da Delegacia de Defraudações (DDEF) interditaram, nesta terça-feira (15/08), um escritório de compra e venda de benefícios trabalhistas, no bairro de Bonsucesso, Zona Norte. No local, os agentes identificaram que havia compra de vale-refeição, alimentação, combustível e até de cartões de transporte público Riocard.

Durante a ação, foram apreendidas máquinas de cartão, dinheiro em espécie e anotações de contabilidade. De acordo com a DDEF, os criminosos realizavam o pagamento pelo crédito nos cartões com dinheiro em espécie, com ágio de até 55%.

Os envolvidos foram conduzidos à especializada e vão responder por crime contra e economia popular.