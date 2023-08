Policiais encontram dois mortos em São Gonçalo

Dois corpos foram encontrados em São Gonçalo nesta segunda-feira (14/08). Segundo informações da Polícia Militar, os agentes do Batalhão local foram acionados para duas ocorrências de homicídio em dois bairros diferentes da cidade: uma no Pacheco e outra no Alcântara.

A primeira aconteceu na Rua Avelino Dutra de Carvalho, no Pacheco. Policiais do 7° BPM (São Gonçalo) foram até o local e encontraram, no endereço, o corpo de um homem baleado, vítima de disparos na cabeça. Não há informações a respeito da identidade do autor dos disparos.

O outro caso aconteceu na Rua Jair Marinho, em Alcântara, que fica a cerca de 5 km do outro endereço. Em ambos os casos, a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) foi acionada para realizar a perícia e irá investigar as ocorrências. Ainda não foi confirmada oficialmente se os casos estão relacionados de alguma maneira.