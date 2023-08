Homem é preso após ser flagrado invadindo casa em Maricá

Um homem foi preso, na noite do último domingo (13/08), após ser flagrado invadindo e furtando uma casa em Itaipuaçu, distrito de Maricá. Ele teria roubado um aparelho de ar condicionado e tentado levar outros pertences da residência, que estava vazia no momento do crime.

Relatos de testemunhas afirmam que o suspeito foi visto entrando, por volta das 21h, em um imóvel na Rua R do loteamento Reserva Verde. A casa está à venda. Ele entrou na residência, pegou o ar-condicionado e fugiu, de acordo com o relato. Mais tarde, no entanto, uma vizinha o viu retornando o endereço e invadindo a casa outra vez.

A mulher teria flagrado o momento através de uma câmera de segurança. Ela acionou os policiais militares do Departamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Maricá, que foram até o local e encontraram o acusado dentro do imóvel. Ele teria retornado para tentar roubar outros bens.



Preso, ele foi levado pelos agentes até a 82ª DP (Maricá), no Centro, que registrou o caso. O suspeito agora segue à disposição da Justiça