Jovem é encontrado baleado com mãos amarradas na Zona Oeste

Um jovem de 20 anos foi encontrado morto no último sábado (12/08), em Curicica, bairro da Zona Oeste do Rio. O corpo foi encontrado abandonado em uma área residencial do bairro com diversos ferimentos de tiros, além de estar com as mãos e os pés amarrados.

O homem foi encontrado na Rua Manicária. Relatos preliminares de moradores indicavam que ele tivesse sido decapitado. Mais tarde, porém, a Polícia Militar negou a informação, mas confirmou o óbito. Os agentes do 18° BPM (Jacarepaguá) foram acionados ao local e encontraram o homem já morto no endereço.

Leia também:

➢ Homem é baleado no Vila Lage, em São Gonçalo

➢ Viúva Negra procurada pela Interpol negocia imóvel no Rio

O Corpo de Bombeiros foi acionado para remover o corpo, que foi levado ao IML. Ainda não há detalhes a respeito do crime ou suspeitos de terem efetuados os disparos. A identidade da vítima também não foi divulgada. Especulações de moradores aponta que grupos paramilitares que agem na região podem ter participado do crime.