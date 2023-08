Homem é baleado no Vila Lage, em São Gonçalo

No início da tarde deste sábado (12), por volta das 14h, um homem de 28 anos, identificado como Evandro Santos de Lima, foi baleado no bairro Vila Lage, em São Gonçalo e acabou sendo socorrido por bombeiros para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 7°BPM (São Gonçalo) se deslocou até o Hospital Estadual Alberto Torres para verificar entrada de um baleado. No local, os policiais constataram que um homem foi atendido com um tiro numa das pernas. De acordo com o relato do próprio ferido, ele chegava em casa, no bairro Vila Lage, quando um carro passou e um ocupante teria feito um disparo em sua direção. O caso foi registrado na 73ªDP(Neves).

