PM interdita dois bingos clandestinos no Rio e um em Cabo Frio

A Polícia Militar interditou, no último sábado (12), dois bingos clandestinos no Rio e um em Cabo Frio, na Região dos Lagos. As interdições fazem parte de uma nova ação da Operação Sossega Leão, que tem o objetivo de coibir a prática ilegal de jogos de azar.

Ao todo, 8 máquinas caça-níqueis foram apreendidas no interior de estabelecimentos comerciais, após informações repassadas por meio do Disque Denúncia (2253-1177), que possibilitaram as ações das três operações.

Na Rua Rosa de Almeida, em Padre Miguel, Zona Oeste do Rio, policiais do 14º BPM (Bangu), apreenderam duas máquinas e seus noteiros.



Na Rua do Pomar, no bairro Jacaré, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, agentes do 25º BPM (Cabo Frio), apreenderam duas máquinas.

E na Rua Devanir José Carvalho, no bairro Urucânia, em Paciência, Zona Oeste do Rio, quatro máquinas foram apreendidas por policiais do 27º BPM (Santa Cruz).

Os responsáveis pelas máquinas, e todo material apreendido nas três operações, foram encaminhados para as sedes das delegacias de cada região, onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre os casos. Os responsáveis foram autuados no Artigo 50 do Decreto Lei 3688/41 (Lei das Contravenções Penais), e depois liberados. As máquinas ficaram acauteladas para posterior perícia do ICCE.

Quem tiver informações sobre a localização de bingos clandestinos, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.