Após mortes em ação da PM no Rio, comandante de batalhão é afastado

A Secretaria Estadual da Polícia Militar afastou, neste sábado (12), o tenente-coronel Fábio Batista Cardoso do comando do 17ºBPM (Ilha do Governador), após uma ação da corporação, em que um adolescente de 17 anos e uma menina de 5 anos morreram baleados no bairro. Moradores acusam PMs pelas duas mortes.

O afastamento foi divulgado pela PM em nota, informando que a medida foi tomada para "dar uma maior lisura e transparência à averiguação dos fatos referentes às ações ocorridas na manhã deste sábado (12/08), na Ilha do Governador, na Zona Norte da cidade".

Leia mais



➢Criança e adolescente são mortos durante ação da PM no Rio

De acordo com informações divulgadas pela TV Globo, a Polícia Militar estava realizando um esquema de policiamento na Ilha do Governador, desde o início da manhã, para uma visita do governador Cláudio Castro a um posto de saúde da região.



PMs faziam blitzen quando uma moto com dois homens teria 'furado' um dos bloqueios na saída de um baile funk no Morro do Dendê. Houve reação dos policiais e um dos ocupantes foi morto. Logo depois houve um protesto, quando a criança, que não estava no ato, foi baleada dentro de casa.

Testemunhas e PM têm versões distintas para o que se sucedeu

Os mortos são:

Wendel Eduardo, de 17 anos, na garupa de uma moto, na Avenida Paranapuã, por volta das 7h30;

Eloá Passos, de 5 anos, dentro de casa, no Morro do Dendê, cerca de uma hora depois.