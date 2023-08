Fisiculturista morreu por acidente termoelétrico, aponta laudo

Foi divulgado nesta quarta-feira (09) o laudo com a causa da morte do fisiculturista Hugo Sérgio Andrade do Nascimento, morto no final de julho durante um incêndio em seu apartamento na Zona Oeste. O documento consta "acidente termoelétrico" como motivo da morte.

O laudo do Instituto de Criminalística Carlos Éboli indica que não há indícios de violência ou do uso de aceleradores para espalhar o incêndio que, ainda de acordo com o exame, começou em uma instalação elétrica "com cabeamento de extensão para múltiplas tomadas".

Relembre o caso:



Por fim, o laudo também explica que os ferimentos encontrados no corpo da vítima são típicos de "queimaduras seguidas por abrasão". Essas queimaduras explicariam os rastros de sangue encontrados pela perícia em certos pontos do apartamento.

A esposa de Hugo, Larissa Mello Viana Silveira, de 27 anos, conseguiu escapar, enquanto a filha de 6 anos do casal ficou gravemente ferida e segue internada no Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio. O caso está sendo investigado pela 32ª DP (Taquara), que já ouviu algumas testemunhas e deve receber o depoimento de Larissa nesta quinta (10/08).