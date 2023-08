Bala perdida atinge mulher dentro de apartamento no 9° andar

Uma mulher de 60 anos foi baleada dentro de casa no Anil, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Adelzir Maria da Conceição estava na sala de seu apartamento, que fica no 9° andar, quando um tiro atravessou a janela e atingiu sua perna na noite de segunda-feira (7).

Ela mora no condomínio Caminhos da Barra, na Avenida Coronel Muniz de Aragão. Adelzir conversava com um amigo, enquanto pegava algo na geladeira, quando sentiu a dor do tiro.

“Eu escutei aquele impacto na janela, aquele estalo. Foi aquele impacto na minha perna e eu gritei ‘um tiro, um tiro na minha perna, me pegou’”, contou.

Ela foi levada pelo amigo para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde passou por atendimento e teve alta na terça-feira (8).

"Ele me salvou, me ajudou. Agora eu tô tomando antibiótico. Eu fiquei muito abalada, ainda tô abalada”, completou a vítima.

Procurada, a Polícia Militar informou que não foi acionada na noite de segunda (7) para o local.