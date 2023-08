Capitão do Corpo de Bombeiros é preso após agredir a mãe

Um capitão do Corpo de Bombeiros foi preso em flagrante, na última terça-feira (8), após agredir a própria mãe, no bairro Chácaras de Inoã, em Maricá. De acordo com testemunhas, o homem tinha uma medida protetiva que o impedia de se aproximar da vítima devido a agressões anteriores.

A prisão se deu quando, após receber uma denúncia, a Guarda Municipal foi até o endereço mencionado para verificar um caso de agressão. Ao chegar no local, os agentes encontraram a vítima machucada e alguns móveis da casa quebrados, além do bombeiro, claramente alterado. Segundo os agentes da Guarda, eles ainda tentaram conversar com o acusado, mas ele resistiu e desacatou as autoridades.

O homem foi preso em flagrante, e a vítima foi levada para o Hospital Conde Modesto Leal, no Centro de Maricá, onde está recebendo os cuidados médicos necessários. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Conforme relatado por testemunhas, a vítima tem uma medida protetiva contra o filho, por ter sido agredida em outros momentos, e ele não poderia ter se aproximado da mãe.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que repudia o caso e todo ato de violência, e disse estar acompanhando as investigações e que está à disposição da polícia para qualquer colaboração necessária.

A ocorrência foi registrada na 82ª DP (Maricá), e segue sendo investigada pelas autoridades.