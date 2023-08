Homem é preso com tabletes de maconha na Rodoviária do Rio

Um homem foi preso, nesta terça-feira (8), com 23 tabletes de maconha distribuídos em duas malas na Rodoviária do Rio, no Santo Cristo, Zona Portuária da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) realizavam patrulhamento pela rodoviária quando tiveram atenção voltada para o homem que desembarcava de um ônibus que saiu de Curitiba, no Paraná.

A corporação informou ainda, que durante a abordagem, os policiais encontraram 23 tabletes de maconha prensada em duas malas, que eram do passageiro.

Leia mais



➢ Polícia faz operação contra o tráfico no distrito de Anta, Sapucaia

➢ MPRJ realiza operação contra crime organizado em Niterói