Após informações do Disque Denúncia, PM prende foragido em SG

Policiais militares da P/2 do 7º BPM (São Gonçalo), com informações fornecidas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam no último sábado (05), na Avenida Expedicionário Bittencourt Rodrigues, no bairro Maria Paula, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, o criminoso, foragido da Justiça, Maurício Gardim Mendonça Ferreira, de 38 anos. Com ele foi apreendido farto material entorpecente que seriam comercializados na região.

De posse de informações, para checar denúncia de obstrução de vias públicas, policiais foram até bairro de Tribobó/Maria Paula, onde tiveram a atenção voltada para dois suspeitos, na tentativa de abordá-los, empreenderam fuga, todavia, após cerco tático e sem confronto, Mauricio Gardim, foi localizado e preso de posse de 129 pinos de cocaína, 37 pedras de crack, 20 trouxinhas de maconha e 02 rádios transmissores.

Leia mais



➢ Água contaminada? Pais de alunos de escola no Laranjal preparam manifestação

➢ Frente fria muda o tempo no Rio; Confira a previsão para os próximos dias

Diante dos fatos, o preso e material apreendido, foram levados para a sede da 73ª DP (Neves), onde foram tomadas as mediadas cabíveis sobre o caso, e onde foi cumprido um Mandado de Prisão, expedido pela Vara Única da Comarca de Cordeiro, nº:0005817-90.2017.8.19.0019.0001, pelo crime de Roubo Majorado (Art. 157, § 2º - CP), I, II e V c/c art. 61, II, "h", todos do CP, permanecendo preso e à disposição da Justiça.

Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça e pontos de drogas, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.