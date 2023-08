Homem é preso após perseguição na BR-101

Um homem acusado de roubar um carro no Laranjal, em São Gonçalo, foi preso, neste sábado (5), após tentar fugir e ser perseguido por policiais militares até a Cidade Nova, na Zona Central do Rio. O suspeito tem 27 anos e teria roubado um Fiat Siena.

O homem tentou fugir do município pela BR-101. Os agentes do programa Segurança Presente que patrulhavam pela Alameda São Boaventura, no Fonseca, em Niterói, foram avisados sobre a fuga do suspeito. A partir da informação, eles iniciaram buscas pelo veículo em que o acusado estava nas possíveis saídas de São Gonçalo.

Leia também:

Dois homens são baleados em menos de 24h em São Gonçalo

Homens são presos por desacato em operação da Secretaria de Transportes de SG

O carro foi, então, localizado já na altura da Ponte Rio-Niterói. Ele foi perseguido pelos agentes até a Avenida Francisco Bicalho, na Cidade Nova, onde o suspeito colidiu contra uma árvores ao perder o controle do veículo.

O homem foi conduzido para a 6ª DP (Cidade Nova). Ele foi reconhecido pela vítima do roubo e está à disposição da Justiça.