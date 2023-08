Polícia prende responsável por estabelecimento que comercializava linha chilena e cerol

Policiais civis da 26ª DP (Todos os Santos) prenderam, na última sexta-feira (04), um homem que comercializava ilegalmente linha chilena e cerol. Ele foi capturado no bairro de Piedade, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

A ação foi desencadeada depois da morte de Fabrício da Costa Barros, no dia 1º de agosto. O motociclista sofreu um corte no pescoço causado por uma linha chilena enquanto trafegava pela Linha Amarela, próximo à saída 2, no bairro de Água Santa. O caso está sendo investigado pela distrital.

A fim de reprimir a venda ilegal dos materiais, os agentes identificaram um estabelecimento que os comercializava. No local, foram encontrados 21 carretéis de linha chilena e dois frascos de cerol expostos à venda. Ao ser questionado pelos investigadores, o acusado chegou a afirmar que não estava mais vendendo após saber da morte de Fabrício.

Vale lembrar que a venda de linha chilena e cerol é proibida pela Lei Estadual 7.784/17, e o uso desses materiais para empinar pipas já causou a morte de algumas pessoas, especialmente motociclistas. A 26ª DP dará prosseguimento às operações de rotina para combater o comércio ilegal na região, evitando que novas mortes ocorram.

O autor responderá pela prática de crime contra as relações de consumo.