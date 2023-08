Moradores denunciam furtos por usuários de drogas no Centro de SG

Usuários de drogas em situação de rua continuam a causar transtornos e preocupação no Centro de São Gonçalo. Isso porque moradores de uma vila localizada em uma das principais vias do bairro denunciam furtos constantes realizados pelos dependentes químicos. Os criminosos aproveitariam um imóvel desocupado para se esconder, usar drogas e cometer os crime, principalmente na parte da noite e madrugada.

O conjunto de residências fica na Rua Doutor Feliciano Sodré, ao lado de um terreno com uma casa abandonada, que seria de propriedade do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) | Foto: Layla Mussi

O conjunto de residências fica na Rua Doutor Feliciano Sodré, ao lado de um terreno com uma casa abandonada, que seria de propriedade do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e estaria desocupado há décadas. Apesar de haver segurança na parte da manhã, os turnos da noite e da madrugada não contam com vigia, o que cria a oportunidade para que o local seja invadido.

Leia também:

➢ Crescimento de cracolândias causa preocupação em São Gonçalo

➢ Expansão de cracolândia preocupa moradores de São Gonçalo

"Pessoas em situação de rua estão invadindo para consumir drogas e se esconder. Eles praticam assaltos pela madrugada. Já realizaram furtos de cabos de energia por dois dias seguidos, inclusive de uma senhora aposentada que pagou R$ 700 em fios e manutenção. A minha fiação eu precisei passar por dentro de um encanamento para acabar com os furtos.", relatou o morador que preferiu não se identificar.

De acordo com o mesmo morador, o muro que divide a vila do terreno que pertenceria ao INSS está destruído. Os buracos teriam sido utilizados, inclusive, para que os usuários de drogas passassem do imóvel para furtar as residências da vila.

O terreno mencionado possui uma construção na parte da frente. Já na parte dos fundos, o mato tomou conta, não sendo possível nem avistar o chão. Os moradores dizem que mosquitos e ratos são vistos de forma constantes, causando uma outra preocupação, que envolve a questão da saúde pública.

O terreno mencionado possui uma construção na parte da frente. Já na parte dos fundos, o mato tomou conta, não sendo possível nem avistar o chão | Foto: Layla Mussi

Moradores de vila sofrem com furtos e sensação constante de medo | Foto: Layla Mussi

"Os vigilantes ficam até o começo da noite, por volta das 19h. Depois desse horário o local fica sem qualquer tipo de segurança. A última vez que fomos furtados foi há, aproximadamente, duas semanas. Eles roubaram por duas noites seguidas. Levaram fios de energia elétrica, telefonia, internet.", afirmou outro morador da vila.

Cracolândias preocupam

Transeuntes, moradores e comerciantes da região, assim como os residentes da vila, não têm se sentido seguros. O medo de andar na rua à noite e sofrer um assalto por conta da presença de 'cracolândias' no entorno é algo comum, apesar dos usuários serem vistos em diversos horários do dia.

Em matérias passadas, O SÃO GONÇALO mostrou alguns locais em que a presença de pessoas em situação de rua com dependência química é maior. Uma das vias mais comentadas é a Rua Aluísio Neiva, no Centro, que já foi considerada uma rua de moradias de alto padrão, chegando a ser apelidada de 'Rua dos Magnatas'.

Furtos são constantes no local | Foto: Layla Mussi

A via hoje continua sendo um ponto de concentração de usuários de drogas, por ser, principalmente, um ponto é estratégico por conta da proximidade com o Escadão do Menino Deus, comunidade onde é possível comprar drogas.

INSS e Polícia respondem

O INSS informou que, atualmente, já está em andamento o processo de contratação em parceria com a Enel. O objetivo deste processo é assegurar a ligação de energia elétrica no imóvel situado na Rua Doutor Feliciano Sodré, 154, "para melhorar e garantir as condições ideais".



"As negociações e procedimentos estão em andamento de maneira positiva e eficiente. Dentro de um prazo estimado de 60 dias, esperamos concluir todo o processo de contratação e instalação dos equipamentos necessários para garantir uma fonte de energia estável e confiável em nossa unidade.", comunicou.

Segundo o órgão, a ligação de energia elétrica é fundamental para garantir a segurança e, tão logo seja realizada, colocarão no local segurança patrimonial 24 horas.

Já a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que o 7°BPM (São Gonçalo) distribui os esforços do policiamento ostensivo com foco nos dados apontados pela mancha criminal, visando coibir e prevenir práticas delituosas.

"Em relação às pessoas em situação de vulnerabilidade social, é preciso lembrar que, diante de uma questão social e de saúde pública mais complexa, além do policiamento ostensivo, torna-se necessário o envolvimento de diferentes atores, como órgãos públicos das áreas social e de saúde, lideranças comunitárias e instituições da sociedade civil organizada, em ações de acolhimento.

Cabe destacar que já existe um patrulhamento voltado exclusivamente para a área do citado bairro nos horários de pico de deslocamento de veículos, modais de transporte e pedestres, com emprego destas equipes policiais visando maior mobilidade.", disse em nota.

A Polícia Militar também ressaltou a importância da colaboração da população realizando denúncias - o telefone do Disque-Denúncia é (21) 2253-1177 - e acionando nossas equipes pela Central 190 ou via Aplicativo 190. Os registros nas delegacias da Polícia Civil também são essenciais para que os procedimentos investigativos sejam iniciados.