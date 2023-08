Jovem que esfaqueou estudante em shopping de Niterói será julgado em setembro

A Justiça do Rio marcou para mês que vem, setembro, o julgamento de Matheus do Santos Silva, de 23 anos. Ele está preso desde junho de 2021, quando esfaqueou até a morte a jovem Vitórya Melissa Mota, de apenas 22 anos, na praça de alimentação do Plaza Shopping, em Niterói.

A audiência de julgamento acontecerá no dia 21 de setembro, às 13h, no Fórum da Comarca de Niterói, de acordo com informações do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ). Ele ia ser julgado em março do ano passado, mas teve a audiência adiada mais uma vez depois que a juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce pediu nova perícia para apurar as condições mentais do acusado.

A defesa do réu tenta argumentar que o jovem era incapaz de compreender a natureza do ato, levando em conta um diagnóstico de transtorno esquizotípico apresentado em um dos laudos. Já os advogados que representam a família da vítima aponta que essa informação não corresponde com as outras evidências que constam no processo.

Estudante de enfermagem, Vitórya estava em horário de almoço no shopping quando foi surpreendida por Matheus, com quem já havia estudado. O jovem nutriria uma paixão não correspondida pela vítima e teria atacado a menina depois que ela preferiu não aceitar seu pedido de namoro. Ele esfaqueou a jovem por diversas vezes antes de ser contido por testemunhas.