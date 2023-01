Acusado de matar amiga em shopping de Niterói vai passar por nova avaliação médica

Matheus do Santos Silva, de 22 anos, acusado de assassinar a amiga Vitórya Melissa Mota, num shopping, em Niterói, em 2021, vai passar por uma nova avaliação médica a pedido da Justiça. O primeiro laudo apontou que o suspeito tinha transtornos mentais e era "inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito” do crime. O Ministério Público foi favorável ao pedido de nova avaliação.

O acusado, que era apaixonado pela vítima, utilizou uma faca para golpear Vitórya na Praça de Alimentação do empreendimento. Após ser preso, ele passou por avaliações psicológicas que constataram, em laudo, que ele precisaria de internação como tratamento e nova reavaliação em três anos.

De acordo com as leis brasileiras, o acusado que seja considerado sem capacidade de entender o caráter ilícito do que cometeu pode ser considerado inimputável e acabar isento da pena, sendo internado em local adequado.

Os advogados da mãe da vítima alegam que o primeiro laudo é incompatível com demais provas que constam no processo.

A decisão para a nova avaliação médica é da juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói.