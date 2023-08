Homem que tentou matar mulher e filhos em Niterói é condenado a 120 anos

A 1ª Promotoria de Justiça junto ao III Tribunal do Júri de Niterói obteve, nesta terça-feira (02/08), a condenação de André Luís Pereira da Silva por atear fogo na casa onde estavam sua ex-companheira, Sirleide Vieira Pereira, seus quatro filhos e genro. O Conselho do Júri acatou a denúncia do Ministério Púbico do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e condenou André Luís a 120 anos de reclusão em regime fechado pelo crime de tentativa por seis homicídios triplamente qualificados (motivo torpe, emprego de fogo e impossibilidade de defesa das vítimas).



O crime aconteceu em 2012 quando André Luís, por não aceitar o término do relacionamento amoroso com Sirleide Pereira, decidiu se vingar dela e dos seus filhos, porque, segundo a denúncia, acreditava que todas as outras vítimas, inclusive seus dois filhos menores de 14 anos na época, apoiavam o fim da relação. Ainda de acordo com a acusação, os homicídios só não se consumaram porque os vizinhos conseguiram socorrer as vítimas rapidamente e controlar o incêndio no local.

A prova demonstrou ser André Luís um homem violento, agressivo, com diversas passagens na Delegacia da Mulher pela prática de violência física, patrimonial e psicológica contra a ex-companheira e os filhos. Sirleide e dois dos seus filhos tiveram parte dos corpos queimados.