Aprovada em intercâmbio, estudante de SG faz vaquinha para estudar em Portugal

Sair do Mutondo para estudar no Maracanã, na Zona Norte do Rio, todos os dias não é exatamente uma jornada fácil, mas faz parte da rotina da estudante de Psicologia Sarah Evelyn Santos Rodrigues, de 23 anos, desde que entrou para a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) em 2019. A meta dela agora, porém, promete um desafio ainda maior: a universitária se prepara para deixar São Gonçalo por uns meses e passar um período de intercâmbio em Lisboa, Portugal.

Sarah iniciou, recentemente, uma vaquinha virtual para arrecadar dinheiro e custear as muitas despesas que vieram com seu sucesso em um processo seletivo para estudar no exterior. A estudante conseguiu uma disputada vaga para passar seis meses no Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida, na capital portuguesa, mas agora precisa da grana para viajar e se manter por lá.

Cotista na universidade, ela conta que a jornada até a Europa a lembra muito de sua trajetória até chegar ao ensino superior. “Eu sempre tive muita expectativa de passar para uma faculdade. A questão do estudo e do ensino sempre foi muito forte para mim e para minha família. Meus pais não têm faculdade nem nada, então eles sempre investiram muito na minha educação como podiam. Somos uma família pobre. Então passar para a universidade foi muito marcante para mim. Eu sempre ouvia que era difícil passar, mas eu pensava: ‘se tem gente que consegue passar, por quê eu não posso?’”, revela.

Leia também:

➢ Morador de Vista Alegre faz vaquinha para ajudar a tratar doença grave

➢ Amigos se juntam e fazem ‘vaquinha’ para família do fisiculturista morto em incêndio

Em 2019, com os esforços no estudo, veio a notícia da aprovação no vestibular e a matrícula do Instituto de Psicologia da Uerj. Foi por lá que a ideia do intercâmbio começou a se aproximar de suas metas, de início como uma sonho bem distante e improvável. “Eu via como era o processo para fazer, mas sempre deixava para depois. Pensava que era uma coisa muito difícil de acontecer. Mesmo se eu passasse, como eu iria? Fui deixando para lá”, ela explica.



Foi só já próximo do final da graduação que Sarah resolveu aplicar para participar do processo seletivo, depois de ver que já estava quase deixando os pré-requisitos internos de crédito para disputar a vaga. “Meus créditos já iam estourar o limite. Eu pensei: ‘Nossa, é minha última oportunidade, última chance, mesmo que não consiga eu tenho que tentar’”, acreditou a estudante.

A universitária conta que não fazia ideia de como faria para viajar caso passasse, mas correu para entregar a documentação necessária e fazer um passaporte mesmo assim. Depois de algum tempo, veio a notícia de que o esforço valera a pena. “Nem sei explicar como foi [receber a notícia], fiquei numa felicidade enorme”, compartilha Sarah.

Além de uma realização pessoal, a conquista, para ela, também é uma forma de contribuir para o lugar de onde vem. “Minha ideia é trazer o conhecimento de fora e contribuir onde eu estou; na minha universidade, na minha cidade, em São Gonçalo. Eu tenho dentro de mim que, onde eu puder ir para conseguir conhecimento, eu tenho que trazer esse conhecimento de volta para agregar, contribuir para o local onde eu estou. É isso que me motiva”, ela reforça.



À boa notícia, a gonçalense somou logo os esforços para começar a juntar a grana necessária. O convênio da universidade com o instituto português garante isenção das mensalidades no curso por lá, mas não inclui o pagamento das passagens, da estadia, da alimentação, ou de qualquer outra despesa pessoal.

Para arrecadar os valores de que precisa, a futura psicóloga apostou, além da vaquinha, em vender doces na faculdade e organizar rifas. Os doces, inclusive, estavam até ajudando, até chegar o recesso de meio de ano, que desacelerou a arrecadação. Com isso, sua esperança, atualmente, é conseguir mais suporte através da vaquinha.

Interessados em ajudar Sarah Evelyn podem doar qualquer valor para a chave Pix (21) 98215-9191 e compartilhar a arte de divulgação da arrecadação.