Polícia prende suspeitos de apologia ao nazismo e organização criminosa

De acordo com a polícia, a organização criminosa já estava sendo investigada por causa de um ataque a tiros em um bar no Méier, Zona Norte do Rio, em maio deste ano - Foto: Reprodução/G1

De acordo com a polícia, a organização criminosa já estava sendo investigada por causa de um ataque a tiros em um bar no Méier, Zona Norte do Rio, em maio deste ano - Foto: Reprodução/G1

A Polícia Civil do Rio prendeu em flagrante, na manhã desta terça-feira (1), quatro homens suspeitos de participar de uma organização criminosa que faz apologia ao nazismo.

De acordo com a polícia, a organização criminosa já estava sendo investigada por causa de um ataque a tiros em um bar no Méier, Zona Norte do Rio, em maio deste ano.

Durante diligências nesta manhã, os agentes se depararam com Alexander Leôncio Barbosa e Rodrigo Espinosa Perelo. Segundo os agentes, eles estavam em uma moto com placa adulterada e utilizando coletes com inscrições do moto clube “Satãs” e que teria inscrições com apologia ao nazismo.

Leia mais

➢ Morre mais um baleado em ataque na Ponta D'Areia, Niterói

➢ Policial mata esposa na frente do filho em Maricá

Outros dois integrantes da organização criminosa acabaram sendo presos, Rafael Ferreira Santos e o diretor do moto clube, Philipe Ferreira Ferro de Lima, que já havia sido preso por apologia ao nazismo.

“Esse grupo, além de extremamente perigoso e violento, ele ainda faz apologia ao nazismo. Eles ostentam em suas jaquetas símbolos com menções ao sistema nazista. As investigações vão prosseguir para a identificação dos outros integrantes desse grupo criminosos que tem ramificações em outros estados”, disse o delegado Felipe Santoro.

Ainda de acordo com os agentes, eles se organizavam para cometer diferentes crimes, além de intimidar as pessoas.

Na sede do moto clube a polícia encontrou drogas que, segundo as investigações, eram comercializadas no local. O espaço foi interditado.

Os presos vão responder por:

Alexander Leôncio Barbosa

organização criminosa;

apologia ao nazismo;

posse de arma branca;

adulteração se sinal de veículo automotor.

Rodrigo Espinosa Perelo

organização criminosa;

apologia ao nazismo;

posse de arma branca;

adulteração se sinal de veículo automotor.

Philipe Ferreira Ferro de Lima

tráfico de drogas;

organização criminosa

apologia ao nazismo

Rafael Ferreira Santos

adulteração se sinal de veículo automotor;

organização criminosa;

apologia ao nazismo.