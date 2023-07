Polícia Civil prende três homens em flagrante por furto de cabos subterrâneos

As investigações continuam para identificar outros envolvidos na quadrilha - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) prenderam em flagrante, neste domingo (30/07), três homens por furto de cabos de telefonia subterrâneos. Eles foram capturados após trabalho de inteligência e monitoramento.

Segundo os agentes, a quadrilha é composta por pessoas do estado de São Paulo, que furtavam o material no bairro Méier, Zona Norte da capital do Rio.

Os policiais prenderam os integrantes do grupo criminoso quando depositavam o material em uma clínica psiquiátrica, no bairro Santa Cruz, na Zona Oeste. Um homem conseguiu fugir. Contra um dos autores também foi cumprido um mandado de prisão por roubo.



Dois responsáveis pela clínica disseram desconhecer a origem do material armazenado no local e foram levados para prestar esclarecimento na delegacia.

Durante a ação, os agentes apreenderam cabos de telefonia, uniformes, cones de sinalização, cavaletes e um veículo.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos na quadrilha.