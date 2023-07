Homem desaparece ao cair de veleiro em Arraial do Cabo

A Capitania dos Portos busca, na manhã desta quarta-feira (26), por um homem que teria desaparecido ao cair de um veleiro em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. O outro homem que também estava na embarcação foi resgatado com vida.

O veleiro, que saiu do Rio de Janeiro e seguia para Cabo Frio, teria enfrentado problemas no motor e na bateria, ficando à deriva a cerca de 40 milhas da costa. Eles teriam entrado em contato com outros pescadores, mas perderam a comunicação. Em algum momento posterior, o piloto do barco teria caído na água e o outro tripulante não teria conseguido fazer o resgate.

O homem de 64 anos que foi encontrado por volta das 5h desta quarta-feira (26) na embarcação estava lúcido e foi levado para o Hospital Geral de Arraial do Cabo.

As buscas agora seguem para que o outro tripulante seja encontrado.