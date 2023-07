DD busca informações sobre envolvidos na morte do motorista que interpretou bebê na novela Barriga de Aluguel

O Disque Denúncia, divulga neste sábado (29), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pelo Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), na busca de informações que levam à localização e prisão de Carlos Vinicius Bulhões de Assis, vulgo “Playboy” ou “Play”, de 21 anos, Lucas Tiago de Miranda Soares, conhecidos pelos apelidos de “Coelhão” ou “Índio” ou “Pera”, de 26 e Wenderson da Silva Gonçalves Ribeiro, vulgo “Gordinho”, de 26 anos.

Eles são acusados de latrocínio, que vitimou o motorista de aplicativo e que interpretou o bebê na novela “Barriga de Aluguel”, exibida entre 1990 e 1991, Bruno Augusto Ferreira da Costa Moreira, de 31 anos. O crime ocorreu no dia 21 de junho de 2022, na esquina das Ruas Acapu e Carolina Assis, em Marechal Hermes, Zona Norte do Rio.

De acordo com as investigações da DCH, Bruno trafegava pela Rua Acapu, dirigindo o automóvel Renault Sendero, cor branca, quando foi surpreendida por Tiago da Silva Freitas Rosa, vulgo “Burgão” (preso em agosto de 2022 por policiais da DHC), e por Carlos Vinicius, vulgo “Play”, os quais, na direção de uma motocicleta, emparelharam com o veículo da vítima, gesticulando uma ordem de parada e anunciando o assalto. Após constatarem a imobilidade do veículo, os criminosos desembarcaram da motocicleta e avançaram rapidamente em direção à porta do motorista.

Logo depois, “Burgão” se colocou em frente à porta do motorista, dando cobertura a “Play” o qual adentrou o carro para render e efetuar a subtração dos bens da vítima. Ato contínuo, “Burgão” efetuou um disparo de arma de fogo contra Bruno, a qual, mortalmente alvejada, tombou para fora do automóvel, caindo ao chão da rua. Na sequência, “Burgão” retornou à motocicleta, assumindo a direção de tal veículo para empreender fuga do local. Concomitantemente, “Play”, já dentro do veículo, e assumiu a direção, roubando o telefone celular da vítima.

Dois dias depois do roubo, o veículo da vítima foi localizado queimado, na rua Antenor Costa, no bairro de Turiaçu, e foi apurado que “Burgão” e “Play” participaram ativamente do crime, em concordância um com o outro, numa nítida divisão de tarefas.

“Play” dirigia uma motocicleta de cor escura, rendeu a vítima, assumindo a direção do automóvel da vítima.

Na qualidade de uma das lideranças do tráfico local, “Coelhão” forneceu o armamento utilizados pelos assassinos, permitindo que fossem à "boca de fumo" da comunidade e lá obtivessem arma de fogo e munições.

O acusado Wenderson da Silva Gonçalves Ribeiro, vulgo “Gordinho”, tinha a incumbência de permanecer em prontidão, preparado para desativar e remover os sistemas de rastreamento remoto dos veículos roubados quando chegassem.

Contra os três acusados da morte do motorista de aplicativo, foi expedido um mandado de prisão pelo crime de roubo qualificado com lesão corporal, com pedido de Prisão Preventiva. Todos são considerados foragidos da Justiça.

Quem tiver informações sobre a localização dos três criminosos, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anônimo: (021) – 2253-1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.