Três homens morrem durante operação da PM na Vila Kennedy

Três homens morreram no início da manhã desta sexta-feira (28) na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. De acordo com a corporação, os homens, que estavam na localidade da Garganta, atiraram contra os agentes que reagiram, atingindo-os.

O trio foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda não há informações sobre a identidade dos mortos.

Durante a operação, foram apreendidas três pistolas, carregadores, rádios transmissores e grande quantidade de drogas. O objetivo da ação é prender criminosos envolvidos em roubos de veículos e cargas na região, remover barricadas e recuperar carros roubados.

A incidência de mortes durante as operações levou moradores para a Avenida Brasil protestar. Segundo o Centro de Operações Rio, o grupo ocupou uma faixa da via, na altura da Vila Kennedy, sentido Santa Cruz. Policiais militares, bombeiros e agentes da CET-Rio atuaram no local.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que, por conta da operação, a Clínica da Família Wilson Mello acionou o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, suspendeu o funcionamento na manhã desta sexta-feira.