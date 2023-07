Homem é preso durante operação de fiscalização em motos em SG

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Transportes (Semtran), com apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar, realizou uma operação integrada de fiscalização no trânsito na noite de quarta-feira. Os agentes realizaram a ação na Avenida Governador Macedo Soares e na Rua Abílio José de Matos, no bairro Porto da Pedra, com o objetivo de fiscalizar veículos com escapamento adulterado, mau estado de conservação, condutores não habilitados e que estivessem levando risco à segurança viária.

O veículo, uma moto Honda XRE 300, cor verde, estava com um rótulo de marca de cerveja na placa, impossibilitando o reconhecimento dos dados | Foto: Divulgação

e um homem detido por adulterar a placa de identificação da motocicleta. O rapaz foi conduzido para a 73ª DP, em Neves, onde o flagrante foi registrado e o condutor ficou preso. O veículo, uma moto Honda XRE 300, cor verde, estava com um rótulo de marca de cerveja na placa, impossibilitando o reconhecimento dos dados.

A Secretaria Municipal de Transportes está realizando, regularmente, esse tipo de operação, a pedido do Ministério Público, para trazer mais segurança para a população, tirando de circulação os veículos que levam risco à vida das pessoas.