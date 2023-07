Saúde faz greve de 48h para que Axel Grael dispense 'fantasmas' e convoque concursados

Em meio às investigações do Ministério Público (MP) sobre as irregularidades e improbidade administrativa na Empresa Municipal de Urbanização e Saneamento (Emusa), o prefeito de Niterói Axel Grael enfrenta, nesta quarta-feira, uma greve de 48 horas de servidores públicos da área de Saúde. Uma das principais reivindicações é que, como na Emusa, que segundo o MP teria virado 'cabide de empregos' para apadrinhados políticos do prefeito, Axel Grael substitua os 'fantasmas da Saúde' pelos aprovados no último concurso em 2021. O ato contará com uma manifestação pública contra a precarização do setor na cidade, prevista para acontecer às 14h, em frente ao prédio da Prefeitura.



Essa reivindicação já foi tema de uma manifestação na semana passada (convocação imediata de aprovados no último concurso público para a Fundação Municipal de Saúde (FMS)), segundo os organizadores do ato, a Associação dos Servidores da Saúde de Niterói. O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social no Estado do Rio de Janeiro (Sindisprev) também participa do protesto. "A paralisação também é para fazer frente à inércia do governo municipal em relação à implantação do Piso Nacional de Enfermagem e ao cumprimento das resoluções aprovadas na Conferência Municipal", destacou ao OSG o diretor jurídico da Associação dos Servidores de Saúde de Niterói, José Ricardo Lessa.



Outra demanda do grupo através do protesto, que vai até quinta-feira (27/07), é o cumprimento de resoluções para a saúde estabelecidas durante a 9ª Conferência Municipal de Saúde, que aconteceu em março. O grupo reivindica, sobretudo, a implantação imediata da tabela salarial e plano de cargos, carreiras e salários unificados do Sistema Único de Saúde (SUS). Outras causas que o grupo pretende trazer à atenção da Prefeitura através do ato são o pagamento imediato do piso de enfermagem, o fim da gestão de unidades por Organizações Sociais (OS) e a preservação da Maternidade Alzira Reis, em Charitas, "com garantia de retorno de seus servidores, quando do término das obras de reestruturação", como descrito em postagem do grupo.

Leia também

Mulher é presa ao se passar por policial civil e ameaçar familiares

FGTS distribui lucro de mais de 12 bilhões a trabalhadores

Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde informou que já convocou 943 aprovados no último concurso e que mantém diálogo com a Associação dos Servidores da Saúde sobre as demandas apresentadas. "A SMS esclarece que permanecerá com a convocação de concursados, com a redução de contratados por Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) e em permanente diálogo com os trabalhadores, por meio de seus representantes em comissão, uma vez que acredita ser esse o caminho para o fortalecimento do SUS no município", escreveu, em nota.