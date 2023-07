Segurança Presente impede roubo de carga de cigarros avaliada em R$152 mil

Caso aconteceu no bairro Fonseca, em Niterói - Foto: Divulgação

Caso aconteceu no bairro Fonseca, em Niterói - Foto: Divulgação

Policiais da Operação Segurança Presente impediram, nesta quinta-feira (27), o roubo de carga de cigarros no valor de aproximadamente R$ 152 mil, além de recuperarem um veículo, na Avenida Professor João Brasil, no bairro Fonseca, em Niterói.

Os policiais do Niterói Presente receberam informações via rádio da Polícia, onde dois homens em uma motocicleta renderam um motorista de uma van, de cor branca, placa GGC8J53, com a carga de 48,5 caixas de cigarros, e foram em direção à comunidade Santo Cristo, em Fonseca.

Leia também:

➢ Mulher trans é encontrada morta e amordaçada no Rio

➢ Estudantes de Niterói almoçam biscoitos, enquanto prefeito come frutos do mar no Mercado Municipal

Os agentes do Niterói Presente, ao realizar o cerco, conseguiram apreender o veículo e resgatar a vítima. Já os suspeitos fugiram pela Travessa Santo Cristo e entraram em um dos acessos à comunidade Coréia, em Fonseca.

O motorista não sofreu nenhuma lesão e a carga recuperada permaneceu intacta. O caso foi registrado na 78ª DP, onde a carga foi devolvida ao responsável.