Dois suspeitos de tráfico são presos em Itaboraí

Dois homens foram presos na noite da última quarta-feira (27/07), acusados de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Bela Vista, em Itaboraí. Além disso, uma arma e porções de drogas foram apreendidos no local.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 35° BPM (Itaboraí) estavam patrulhando a região quando receberam a denúncia de um evento realizado por traficantes no bairro. Quando a guarnição chegou no local indicado pela denúncia, encontraram dois homens, que fugiram ao ver os oficiais.

Leia também:

➢ Oito pessoas são presas por furto de energia em SG

➢ Morador de Queimados desaparece na Região Oceânica de Niterói

Os policiais militares, no entanto, conseguiram capturar a dupla. Com eles, a equipe encontrou uma pistola, um carregador de pistola, 14 munições, além de 105 pinos de cocaína, 54 papelotes de crack e 200 trouxinhas de maconha.



Os homens foram presos e levados para a 71ª DP (Itaboraí), para onde foi levado o material apreendido e onde a ocorrência foi registrada.