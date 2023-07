Morador de Queimados desaparece na Região Oceânica de Niterói

Um morador do município de Queimados, na Região Metropolitana do Rio, está desaparecido desde a última terça-feira (25/07), enquanto ia de Itaipu para Icaraí realizar serviços em residências na Região Oceânica de Niterói. Aires Maurício, de 55 anos, não contata amigos e familiares desde as 17h30 da terça (27/07).

Aires mora em São Roque, Queimados, mas é natural de São Gonçalo. Ele trabalha aplicando pisos e, de acordo com a família, enviou uma mensagem para um parceiro de trabalho avisando que ia de Itaipu para Icaraí fazer um serviço. Depois disso, ele não contatou mais e, segundo a cliente de Icaraí, não chegou até sua residência.

Leia também:

➢ Homem desaparece ao cair de veleiro em Arraial do Cabo

➢ Paciente denuncia médico por negligência em cirurgia de R$ 6 mil para retirada de cisto em São Gonçalo

"O celular, até então, só dá desligado. Ele sempre avisa quando vai ficar na obra, quando é uma obra grande ou algo do tipo. Ele sempre comunica, mas simplesmente sumiu, sem deixar rastro", conta a enteada do profissional, Daiane Castro, de 31 anos.

Na parte da manhã, Aires já havia realizado um trabalho na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, antes de ir para Niterói. Ele chegou a enviar uma foto para a companheira na parte da manhã, em que aparece vestindo uma blusa social vermelha listrada, de manga curta, por cima de uma camisa cinza de sua empresa, a Só Família Piso Laminado.

Aires mora em São Roque, Queimados, mas é natural de São Gonçalo | Foto: Reprodução

Ainda segundo os familiares, ele vestia uma calça jeans e sapatos pretos quando saiu de casa. Aires não tinha desavenças conhecidas e não deu nenhum sinal de qualquer problema antes do desaparecimento, de acordo com a família. Ele nunca havia ficado tanto tempo sem contatar a família.

"Ele sempre avisa, por isso a gente fica preocupado. Às vezes, se ele tivesse chateado, ele falava pra minha mãe: 'ó, vou passar uns dias na casa da minha mãe', 'vou precisar dormir na obra, não venho para casa hoje'. Ele sempre avisava. É muito estranho porque ele tava nessa comunicação até uma hora da tarde", desabafa Daiane. "A gente só quer saber o que aconteceu. É muito ruim ficar sem notícias."



O caso foi registrado pela família de forma online e já está sendo investigado pela Polícia Civil. A família pede que pessoas com informações entrem em contato através dos telefones (21) 99104-9780, (21) 98352-2436 ou (21) 97612-4310.