Polícia Civil apreende adolescente investigado por estupro de vulnerável

Policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) apreenderam, nesta quarta-feira (26), um adolescente, de 17 anos, pelos fatos análogos aos crimes de estupro de vulnerável e produção e armazenamento de cenas de abuso sexual infantojuvenil. Ele foi capturado em sua residência em Cosmos, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, após trabalho de inteligência e monitoramento.



As investigações começaram há um mês, após troca de informações entre os núcleos de inteligência da Polícia Civil e da Polícia Federal. Segundo os agentes, o adolescente consumia vídeos e fotos de abuso sexual infantojuvenil pela internet e guardava o conteúdo do acervo digital em um determinado servidor de armazenamento em “nuvem”.

Durante a fase de análise, em meio a centenas de arquivos, a equipe da DCAV encontrou vídeos de um bebê, com menos de um ano de idade, sendo abusado sexualmente pelo adolescente. A vítima fazia parte do núcleo familiar do autor.



Os agentes encontraram evidências de que, além de praticar estupro de vulnerável, o adolescente também produzia vídeos com conteúdo de abuso sexual infantojuvenil. Todos os dispositivos eletrônicos dele foram apreendidos.



A ação foi em cumprimento de mandados de busca e apreensão contra o autor e de busca e apreensão domiciliar.