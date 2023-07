MPRJ e Polícia Federal deflagram a Operação Élpis, que investiga a morte de Marielle e Anderson

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da FT-MA (Força Tarefa Marielle e Anderson) e do GAECO/MPRJ, em conjunto com a Polícia Federal, na manhã desta segunda-feira (24/07), deflagrou a Operação Élpis, em investigação que apura os homicídios da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Foram cumpridos, com apoio da CSI/MPRJ, um mandado de prisão preventiva, em face do ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, e sete mandados de busca e apreensão.

A operação conjunta é a primeira depois do encontro do Procurador-Geral de Justiça, Luciano Mattos, com o ministro da Justiça, Flávio Dino, durante o qual foi criada uma parceria para trabalhar nas investigações que têm como alvo descobrir os mandantes do duplo homicídio. Promotores e delegados federais envolvidos nas investigações darão entrevista coletiva nesta segunda-feira na Superintendência da Polícia Federal do Rio.

No Twitter, o Ministro da Justiça, Flávio Dino, se pronunciou sobre a operação, dizendo ser um avanço para o caso e escreveu: "Hoje a Polícia Federal e o Ministério Público avançaram na investigação que apura os homicídios da Vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, além da tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves.".

Anielle Franco, irmã de Marielle e atual Ministra da Igualdade Racial, também se manifestou nas redes sociais, e disse ter confiança que a PF conseguirá resolver o caso, além de reforçar o questionamento acerca do mandante do crime que matou sua irmã.

"Falei agora por telefone com o ministro Flávio Dino e diretor geral da Polícia Federal sobre as novidades do caso Marielle e Anderson. Reafirmo minha confiança na condução da investigação pela PF e repito a pergunta que faço há 5 anos: quem mandou matar Marielle e por quê?", escreveu Anielle.